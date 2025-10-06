SBFV-Pokal Junioren: Bräunlinger Coup, der Villinger Plan und die Zitterpartie des SC Freiburg

Die SG Bräunlingen feiert einen Achtelfinal-Coup, die B-Junioren des FC 08 Villingen wollen nachlegen. Der SC Freiburg wendet im Stadtderby gerade noch so eine Pleite ab.

Für die A-Junioren der SG SSC Donaueschingen ist das Abenteuer SBFV-Pokal vorbei. Die Donaueschinger unterlagen am Sonntag in ihrem Achtelfinale gegen den SV Weil mit 1:4. Den SSC-Treffer markierte Kian Keso in der 50. Spielminute. Der SC Freiburg wurde seiner Favoritenrolle beim 3:1 im Stadtderby bei den SF Eintracht Freiburg nach einem Rückstand erst mit späten Treffern gerecht, wäre fast gescheitert.

Die A-Junioren der Nullachter bestreiten ihr Achtelfinale erst am Freitag, 17. Oktober. Dann geht es zum Sieger der Partie SG Orsingen/Nenzingen gegen die SG TV Konstanz.

B-Junioren SBFV-Pokal

Für die B-Junioren des FC 08 steht am Dienstag (18.30 Uhr) die Pokal-Pflichtaufgabe bei der SG F.A.L. auf dem Plan. „Wir müssen dort natürlich gewinnen“, ist Coach Zoltan Kovac zuversichtlich, dass seine Oberliga-Elf ohne größere Probleme die Achtelfinalhürde beim Bezirksligisten überspringen wird.

In der Liga holten die Villinger am Sonntag beim 1:1 beim Freiburger FC einen Punkt.

Schon einen Schritt weiter ist der Nachwuchs der SG Bräunlingen. Nach dem 2:1-Coup gegen den SC Pfullendorf stehen die Bräunlinger bereits im Viertelfinale. Die SG-Treffer erzielte in der zweiten Hälfte David Reis.

C-Junioren

Bei den C-Junioren kommt es im Achtelfinale am Dienstag, 14. Oktober, zum Duell zwischen dem SSC Donaueschingen und dem FC 08 Villingen.