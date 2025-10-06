SBFV-Pokal Junioren: Bräunlinger Coup, der Villinger Plan und die Zitterpartie des SC Freiburg

Die SG Bräunlingen feiert einen Achtelfinal-Coup, die B-Junioren des FC 08 Villingen wollen nachlegen. Der SC Freiburg wendet im Stadtderby gerade noch so eine Pleite ab.
Für die A-Junioren der SG SSC Donaueschingen ist das Abenteuer SBFV-Pokal vorbei. Die Donaueschinger unterlagen am Sonntag in ihrem Achtelfinale gegen den SV Weil mit 1:4. Den SSC-Treffer markierte Kian Keso in der 50. Spielminute. Der SC Freiburg wurde seiner Favoritenrolle beim 3:1 im Stadtderby bei den SF Eintracht Freiburg nach einem Rückstand erst mit späten Treffern gerecht, wäre fast gescheitert.