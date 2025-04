1 Um diesen Cup und um die lukrative Teilnahme am DFB-Pokalwettbwerb geht es am 24. Mai im Freiburger Dreisamstadion. Foto: Eibner

Große Zuschauerkulissen begleiten die beiden Halbfinal-Spiele. Das Freiburger Dreisamstadion wird am 24. Mai Austragungsort sein.









Der Pokal-Titelverteidiger FC 08 Villingen ist nur noch Zuschauer beim südbadischen Pokalfinale am Samstag, 24. Mai, in Freiburg. Der Bahlinger SC zieht nach zehn Jahren wieder einmal in das Endspiel ein. Der Verbandsligist FC Auggen feiert sogar Final-Premiere.