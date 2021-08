1 Die Pfaffenweiler Felix Ohlhauser (links) und Jallow Saja bejubelten nicht den Einzug ins Achtelfinale. Foto: Roland Sigwart

FC Bräunlingen – FC Pfaffenweiler 3:1 (2:1). Der FC Bräunlingen schlug am Mittwochabend den Bezirksliga-Rivalen FC Pfaffenweiler mit 3:1, freut sich nun schon auf das Pokal-Achtelfinale gegen den Oberligisten SV Linx am 25. August.

In einer intensiven Zweitrundenbegegnung zeigte sich Pfaffenweiler in der ersten Halbzeit bei den Standards stark. Fast wäre nach einem Freistoß in der vierten Minute durch Felix Ohlhauser das 1:0 gefallen, doch Spielführer Adrian Scholemann köpfte die Flanke ans Lattenkreuz. Der Gast hatte weiter mehr vom Spiel. Bräunlingen nutzte aber seine Chancen effektiver aus. Erst traf Spielertrainer Tevfik Ceylan in der 21. Minute nach Zuspiel von Dominik Emminger trocken zum 1:0, dann setzte sich Dominik Emminger in der 27. Minute nach einem Befreiungsschlag von Nico Filossi gegen die Gästeabwehr konsequent durch und erhöhte auf 2:0. Pfaffenweiler antwortete jedoch schon in der 30. Minute mit dem Anschlusstreffer. Lars Rohrer hatte nach einer Ecke von Felix Ohlhauser verwandelt.

Die Gastgeber starteten gut in Halbzeit zwei. Einen Schuss von Kai Albicker lenkte Gästetorhüter Toni Rösch in der 49. Minute an den Pfosten. Eine Zeigerumdrehung später vergab Fabian Wehinger das 3:1. Dieses markierte dann Raphael Schorpp in der 61. Minute. Danach vergaben Dominik Emminger und Fabian Wehinger in der Schlussphase einen noch höheren Sieg.

Klar, dass der Bräunlinger Coach Andreas Holdermann zufrieden war: "Pfaffenweiler hatte vor der Pause Vorteile und war durch Standards gefährlich. Wir waren dann aber effektiv. Aufgrund der zweiten Halbzeit und dem Chancenplus geht der Sieg auch in Ordnung." Patrick Anders, der Trainer des FC Pfaffenweiler, bilanzierte: "In der recht ausgeglichenen ersten Halbzeit hatten wir mit einem Lattenkopfball viel Pech. Bei den beiden Gegentoren haben wir nicht genau genug aufgepasst. Nach der Pause hätte ich mir mehr Aufbäumen von uns gewünscht." Tore: 1:0 Ceylan (21.), 2:0 Emminger (27.), 2:1 Rohrer (30.), 3:1 Schorpp (61.). Schiedsrichter: Jonas Gumz (Rielasingen). Zuschauer: 300.