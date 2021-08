1 Kamran Yahyaijan brachte den FC 08 nicht nur in Führung, sondern der Stürmer überzeugte insgesamt. Foto: Eich

Sehr souverän hat der Oberligist aus Villingen die nächste Pokalhürde genommen und steht im Viertelfinale. Es ist beeindruckend, wie abgeklärt die Villinger bisher ihre Pokalaufgaben gelöst haben.

Beim VfR Hausen, der aktuell Schlusslicht seiner Landesliga-Konkurrenz in Freiburg ist, warf 08-Chefcoach Marcel Yahyajan wieder die personelle Rotationsmaschine an. Im Vergleich zum Oberliga-Duell am vergangenen Samstag in Lörrach war die Startformation der Villinger auf drei Positionen verändert. Von Beginn an spielten vor 220 Zuschauern in Hausen Patrick Peters, Anthony Nyamsi Mbem-Som und Thomas Kunz. Frederick Bruno, Mokhtar Boulachab und Adrian Rama-Bitterfeld, die in Lörrach begonnen hatten, nahmen zunächst auf der Bank Platz. Von dort beobachtete auch der zuletzt verletzte Kapitän Dragan Ovuka – nicht im Trikot – das Geschehen. Sein Einsatz kam noch zu früh. "Ich denke, dass es auch am Samstag gegen Nöttingen noch nicht reicht. Ich habe weiterhin Schmerzen im Sprunggelenk", verriet er.

Starker Kamran Yahyaijan

In der ersten halben Stunde trat der FC 08 sehr souverän auf. Bereits nach wenigen Momenten hatte Erich Sautner die erste Gelegenheit. In der zehnten Minute jubelten die Gäste erstmals. Nach einer sehenswerten Kombination und einem langen Ball von Erich Sautner schloss der gute und agile Angreifer Kamran Yahyaijan zur 1:0-Führung ab. Der Oberligist kontrollierte die Partie und legte nach einer halben Stunde durch einen Kopfballtreffer von Erich Sautner nach Flanke von Yahyaijan zum 2:0 ab.

Erst in der 37. Minute besaßen die bis zu diesem Zeitpunkt harmlosen Hausener ihre erste Chance: Einen Schuss von Muhammed Asian konnte Villingens Mauro Chiurazzi gerade noch abblocken. In den letzten Minuten vor der Pause agierten die Nullachter etwas zu locker, doch es brannte nichts mehr bis zum Kabinengang an.

Chance für Zimmermann

Im zweiten Durchgang waren zwölf Minuten gespielt, als der Landesligist seine zweite Halbchance verzeichnete, doch der Schuss von Aslan wurde erneut von Chiurazzi abgeblockt. Dann setzte Nyamsi Mbem-Som (65.) einen Schuss nur knapp am langen Eck vorbei. Die Entscheidung fiel in der 69. Minute, als Nedzad Plavci einen Abwehrfehler des VfR zum 3:0 nutzte. Gleich darauf durfte der Angreifer frühzeitig raus, um für den Samstag geschont zu werden. Für ihn kam U21-Stürmer Jonas Zimmermann, der gute Szenen in der Schlussphase hatte.

Nach dem Abpfiff zeigte sich 08-Coach Marcel Yahyaijan sehr zufrieden: "Die Jungs haben konzentriert und engagiert diese Aufgabe gelöst." Nedzad Plavci lobte seinen Trainer: "Wir machen stressige Wochen durch, aber er lässt personell optimal rotieren."

Hausens Spielertrainer Simon Schweiger war enttäuscht: "Wir hatten nicht die Mittel, um den FC 08 Villingen zu gefährden." Tore: 0:1 Yahyaijan (10.), 0:2 Sautner ((30.), 0:3 Plavci (69.). Schiedsrichter: Benedikt Lorenz (Bühl). Zuschauer: 200.