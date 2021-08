1 Die Nullachter um Innenverteidiger Patrick Peters (rechts) ließen gegen die Überlinger – hier André Kohli – nur wenig anbrennen. Quelle: Unbekannt

Der FC 08 hat mit einem 5:2-Sieg beim Landesligisten FC Überlingen den Einzug ins Pokal-Achtelfinale geschafft.

Villingen gastiert nun am kommenden Mittwoch beim VfR Hausen.

Die Personalien

Bei den Villingern hatte Chefcoach Marcel Yahyaijan vor 300 Zuschauern in diesem Nachholspiel der zweiten Pokalrunde – im Vergleich zum Oberliga-Heimspiel gegen Göppingen – wieder die Rotationsmaschine angeworfen. Kapitän Dragan Ovuka musste aufgrund einer Bänderverletzung passen. Er dürfte auch am Samstag in Lörrach fehlen. Weiter standen neu in der Startformation Mathias Heiligenstein, Volkan Bak, Nico Tadic, Frederick Bruno und Kamran Yahyaijan Auf der Bank saßen mit Jonathan Spät, Gabriel Cristilli und Jonas Zimmermann drei Talente aus der U21. Marcel Yahyaijan hatte sein Team im Vorfeld der Partie gewarnt: "Überlingen ist ein starker Landesligist, der in seinen Reihen Spieler mit höherklassiger Erfahrung hat."

Die erste Halbzeit

In den ersten zehn Minuten sah man deutlich, dass die Überlinger individuell viel technisches Potenzial besitzen, doch im ersten Durchgang zeigte die Mannschaft von Trainer-Routinier Michael Krause zu viel Respekt. Der Oberligist schaute sich die Ballkombinationen der Bodenseestädter nur kurz an. Ab der zehnten Minute machten die Villinger dann ernst. Nach einem sehenswerten Diagonalpass von Nico Tadic vollendete Nedzad Plavci mit der Hacke zur 1:0-Führung. Wenig später verzeichneten die Gäste durch Kamran Yahyaijan, Volkan Bak, Nico Tadic (Heber an die Latte) und Patrick Peters (Kopfball) Chancen am Fließband. In der 28. Minute stand es 2:0 für den FC 08. Ein harter Schuss von Thomas Kunz hatte beim guten Überlinger Keeper Maxi Ritzler eingeschlagen. In der 39. Minute musste Plavci, der mit viel Spielfreude begeisterte, nach dem Heber von Tadic den Ball nur noch locker zum 3:0 einschieben. 08-Keeper Andrea Hoxha hatte zwei Minuten später zum ersten Mal richtig zu tun, als er einen Freistoß von Überlingens Kapitän Patrick Sandhas parierte.

Die zweite Halbzeit

Für die zweite Halbzeit kam Leon Albrecht für Erich Sautner. In der 50. Minute verkürzte der clevere Marc Kuczkowski mit einem Freistoß auf 1:3. Dem FC 08 fehlte in diesen Minuten die notwendige Konsequenz. So kam Überlingen in der 68. Minute – erneut durch Kuczkowski – zum Anschlusstreffer. Danach rissen die Schwarzwälder aber die Regie wieder an sich und brachten das Spiel sicher heim. Volkan Bak erzielte vier Minuten vor dem Ende das 4:2. Plavci war dann mit seinem dritten Treffer (88.) für den 5:2-Endstand verantwortlich.

Die Stimmen

"Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. In der ersten Halbzeit hätten wir noch höher führen können. Ich ärgere mich aber, dass es zwischenzeitlich noch einmal eng für uns wurde", bilanzierte 08-Trainer Marcel Yahyaijan. Der zweifache Überlinger Torschütze Marc Kuczkowski gab zu: "Erst nach der Pause haben wir unseren Respekt abgelegt. Aber der FC 08 ist eben eine Klasse für sich."

In der Oberliga geht es für den FC 08 Villingen am Samstag beim FV Lörrach-Brombach weiter.Tore: 0:1 Plavci (10.), 0:2 Kunz (28.), 0:3 Plavci (39.). 1:3 Kuczkowski (50.), 2:3 Kuczkowski (68.), 2:4 Bak (86.), 2:5 Plavci (88.). Schiedsrichter: Martin Wilke (Merzhausen). Zuschauer: 300.