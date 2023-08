Nur noch der FC 08 Villingen hat als einziger Club aus dem Landkreis die Chance auf den Zweitrundeneinzug. Die Villinger treten am Mittwoch (18 Uhr) beim SV Geisingen an. Die DJK Donaueschingen und der FC Furtwangen sind ausgeschieden.

DJK Donaueschingen

FC Neustadt – DJK Donaueschingen 2:1 (1:1). Beim Verbandsliga-Aufsteiger aus Donaueschingen hat sich der Negativtrend der vergangenen Vorbereitungsspiele nun im Pokalwettbewerb phasenweise fortgesetzt. Allerdings mussten die DJK auf wichtige Spieler wie Stephan Ohnmacht, Yannik Bartmann und Raphael Schorpp (alle Urlaub) verzichten.

Bereits nach 30 Sekunden hatte Sam Samma für den FC Neustadt die erste Chance. In der dritten Minute erzielte Marvin Waldvogel das 1:0 für die Gastgeber.

Die Gäste fanden dann besser ins Spiel hinein und schafften in der 27. Minute den 1:1-Ausgleich durch Julian Künstler. In der zweiten Halbzeit besaßen die Donaueschinger ein spielerisches Übergewicht. Doch nach einem Konter erzielte Marvin Waldvogel in der 70. Minute das 2:1 für den FC Neustadt. Die DJK hatte in der Schlussphase Pech mit einem Lattenschuss von Kevin Hoheisel. Am Ende jubelten die Neustädter über ihr Weiterkommen.

Die DJK Donaueschingen startet am Samstag (15.30 Uhr) beim VfR Hausen in die neue Verbandsliga-Saison.

FC Furtwangen

FC Furtwangen – FC Öhningen-Gaienhofen 1:7 (1:3). Urlaubs-und verletzungsbedingt konnte der Bezirkspokalsieger FC Furtwangen gerade noch mit einem 15-Mann-Kader antreten.

Doch der Start in die Partie gegen den Landesliga-Aufsteiger vom Bodensee verlief für den Gastgeber verheißungsvoll. Florian Kaltenbach köpfte nach einer Ecke von Timo Wagner in der 5. Minute zur 1:0-Führung ein. Der Bezirksligist zeigte in seinem Spiel gute Ansätze, aber die Öhninger waren effektiver. In der 19. Minute erzielten sie durch Alessandro Fiore-Tapia das 1:1. Dieser legte vier Minuten später auch zum 2:1 für den Landesligisten nach. In der 39. Minute war Daniel Fiore-Tapia für das 3:1 der Gäste verantwortlich. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

Mit dem 4:1 durch Ahmet Hakan – fünf Minuten nach dem Wiederbeginn – war eine Vorentscheidung im Bregstadion gefallen. Felix Wäschle (71.), Alessandro Fiore-Tapia (70.) und Fabian Bader (81.) sorgten für den 7:1-Sieg der Öhninger.

Statistik und Trainerstimmen

Karcher – Colak, Schwer, Hönig, Mössner, Koller (71. Raphael Künstler), Albicker, Vöckt (58. Moosmann), Schneider, Nocht (46. Hoheisel), Julian Künstler.Tore: 1:0 Marvin Waldvogel (3.), 1:1 Künstler (27.), 2:1 Marvin Waldvogel (70.).

Schiedsrichter: Alexander Benkendorff (Freiburg).

Zuschauer: 200.Benjamin Gallmann, DJK Donaueschingen: „Wir hatten einen ungünstigen Start in das Spiel. Nach dem 0:1 hat meine Mannschaft aber eine sehr gute Einstellung gezeigt und hätte sich aufgrund einer guten zweiten Halbzeit auch zumindest die Verlängerung verdient. Wir müssen unser Pokalaus schnell aus den Köpfen bekommen und in dieser Woche konzentriert auf unseren Start in der Verbandsliga hinarbeiten. Alles war gegen Neustadt bei uns nicht schlecht, aber in gewissen Bereichen haben wir auch noch einiges zu tun. In Hausen am Samstag erwartet uns ein schwerer Auftakt.“ FC Furtwangen: Wehrle – Disch, Laermann, Stöhr, Kaltenbach, Morreale, Ganter (82. Buttice), Wagner, Braun, Hartelt (51. Marcel Lubenow), Beaujour.

Tore: 1:0 Florian Kaltenbach (5.), 1:1, 1:2 Alessandro Fiore-Tapia (19., 23.), 1:3 Daniel Fiore- Tapia (39.), 1:4 Ahmet Hakan (50.), 1:5 Felix Wäschle (71.), 1:6 Alessandro Fiore-Tapia (70.), 1:7 Fabian Bader (81.).

Schiedsrichterin: Ronja Bricke (Dauchingen).

Zuschauer: 90.Christoph Raithel, FC Furtwangen: Vor der Pause hatten wir starke 30 Minuten. Die ersten beiden Gegentore waren unnötig, müssen so nicht fallen. Aber auf dieser guten Phase können wir weiter aufbauen. Wir mussten auf acht Spieler aus unserem Bezirksliga-Kader urlaubs- und verletzungsbedingt verzichten. Aber die nachgerückten A-Junioren haben ihre Sache gut gemacht.“