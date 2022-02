1 Riesenjubel bei der Donaueschinger Mannschaft. Zum zweiten Mal nach 2019 hat die DJK das Halbfinale im SBFV-Pokal erreicht und wünscht sich nun den FC 08 Villingen als Gegner. Foto: Roland Sigwart

Großer Jubel bei der DJK Donaueschingen. Nach einem 2:1-Sieg (2:0) gegen den SV Au-Wittnau steht der Verbandsligist zum zweiten Mal nach 2019 im Halbfinale des SBFV-Pokalwettbewerbes.















"Unsere Mannschaft hat ein neues Kapitel in der Pokalgeschichte unseres Vereins aufgeschlagen. Wir freuen uns riesig. Es war die erwartet enge Pokalpartie. Nun wünschen wir uns als Gegner im Halbfinale den FC 08 Villingen mit einem Heimspiel", strahlte DJK-Sportvorstand Thomas Wild nach dem Schlusspfiff am Samstagnachmittag.

Großes Kompliment vom DJK-Trainer

Donaueschingens Trainer Benjamin Gallmann lobte sein Team: "Ich bin mächtig stolz auf die Jungs. Der Siegeswille und die Körpersprache, alles hat heute gestimmt. Allerdings hat sich nach dem Gegentreffer kurz nach der Pause bei uns wieder eine Verunsicherung eingeschlichen. Aber am Ende war es ein verdienter Sieg, der uns für die nun wieder beginnende Verbandsliga-Saison einen positiven Schub gibt."

Doppelpack von Stephan Ohnmacht

400 Zuschauer sahen auf dem engen Kunstrasenplatz packende 90 Pokalminuten. Die Donaueschinger gingen bereits in der sechsten Minute durch eine Direktabnahme von Stephan Ohnmacht – nach Flanke von Max Schneider – mit 1:0 in Führung. Dies spielte dem Verbandsligisten in die Karten. Die Hausherren waren bis zur Pause dann das tonangebende Team, besaßen mehr Spielanteile und erhöhten durch Ohnmacht nach 25 Minuten auf 2:0. Der Landesligist aus Au-Wittnau, begleitet von rund 80 Fans, tat sich im ersten Durchgang schwer, konnte sich kaum nennenswerte Chancen erspielen.

Donaueschinger kommen phasenweise ziemlich unter Druck

Doch wer von den Donaueschinger Anhängern nun geglaubt hatte, dass ihre Mannschaft das Spiel im zweiten Durchgang sicher nach Hause fahren würde, sah sich getäuscht. Keine drei Minuten waren nach Wiederbeginn gespielt, als einer der typischen langen Einwürfe ("Diese haben wir extra für den kleinen Donaueschinger Platz trainiert" – Gästecoach Heiko Günther) von Moritz Dilger zum 1:2-Anschlusstreffer abgeschlossen wurde. Die Donaueschinger verloren nun etwas die Kontrolle übers Spiel, wirkten unsicher und hatten in der 65. Minute großes Glück, als der freistehende Gästestürmer Patrick Steiert – freistehend – den Ball über das von Robin Karcher gehütete DJK-Gehäuse drübersetzte.

Die Gastgeber konnten sich in der restlichen Spielzeit keine großen Chancen mehr erspielen, fanden aber zumindest in der Abwehr dann wieder zur Stabilität zurück. Insgesamt entwickelte sich in der zweiten Halbzeit eine sehr umkämpfte Pokalpartie. Drei Minuten vor dem Ende sah bei den Gäste noch Ralf Wassmer Gelb-Rot. Wenig später war der Jubel bei der Donaueschinger Mannschaft über den Halbfinal-Einzug riesengroß.

FC 08 Villingen ist nun Wunschgegner im Halbfinale

"Dieser Viertelfinalsieg ist eine großartige Sache für uns und gibt uns sicherlich für die restliche Verbandsliga-Saison weiteres Selbstvertrauen. Den FC 08 als Halbfinal-Gegner zu bekommen, wäre eine tolle Geschichte", betonte auch der zweifache Torschütze Stephan Ohnmacht nach dem Schlusspfiff.

Gästetrainer Heiko Günther hatte keinen Klassenunterschied gesehen: "Ein 2:2 und eine Verlängerung hätten wir verdient gehabt."