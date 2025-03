SBFV Pokal C-Junioren Viertelfinale: 08-Jungs werfen den Sportclub aus dem Wettbewerb

1 Großer Jubel: Die C-Junioren des FC 08 erkämpften sich nach Verlängerung gegen den Sportlcub ein verdientes 1:1 und ziehen als unterklassiges Team ins Halbfinale ein. Foto: Roland Sigwart

Das Team um Coach Denis Stogianidis sorgt mit dem 1:1 nach Verlängerung für eine dicke Überraschung. Villinger zeigen kämpferisch eine großartige Leistung.









Link kopiert



SBFV-Pokal-Viertelfinale, C-Junioren: FC 08 Villingen – SC Freiburg 1:1. Die 08-Jungs (Verbandsliga) haben für eine dicke Überraschung gesorgt. Sie zwangen den Sportclub, der – zwei Klassen höher – in der Regionalliga Süd spielt, in die Verlängerung und erreichten am Mittwochabend vor rund 150 Zuschauern als unterklassiges Team das Halbfinale. Dort gastieren die Villinger C-Junioren am 17. April beim SC Lahr.