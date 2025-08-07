SBFV-Pokal 2. Runde: Schwarzwälder Landesligisten fordern Favoriten im Cup-Wettbewerb heraus

Drei Landesligisten aus dem Bezirk Schwarzwald stehen in der zweiten Runde des SBFV-Pokals vor schweren Auswärtsaufgaben. Alle Teams gehen als Außenseiter ins Rennen.
sssssssSBFV-Pokal, 2. Runde: Alle drei verbliebenen Landesligisten aus dem Bezirk Schwarzwald müssen in der zweiten Runde des SBFV-Pokal auswärts ran – jeweils bei gleichklassigen Gegnern. Gemeinsam mit dem Oberligisten FC 08 Villingen vertreten sie den Bezirk noch im Wettbewerb. Sie gehen jedoch am Wochenende als Außenseiter in ihre Pokalfights.