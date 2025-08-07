SBFV-Pokal 2. Runde: Schwarzwälder Landesligisten fordern Favoriten im Cup-Wettbewerb heraus

Drei Landesligisten aus dem Bezirk Schwarzwald stehen in der zweiten Runde des SBFV-Pokals vor schweren Auswärtsaufgaben. Alle Teams gehen als Außenseiter ins Rennen.

sssssssSBFV-Pokal, 2. Runde: Alle drei verbliebenen Landesligisten aus dem Bezirk Schwarzwald müssen in der zweiten Runde des SBFV-Pokal auswärts ran – jeweils bei gleichklassigen Gegnern. Gemeinsam mit dem Oberligisten FC 08 Villingen vertreten sie den Bezirk noch im Wettbewerb. Sie gehen jedoch am Wochenende als Außenseiter in ihre Pokalfights.

FC 03 Radolfzell – FC Königsfeld (Samstag, 16 Uhr). Auf dem Rasen der Mettnau wartet auf den FCK die vermutlich schwerstmögliche Aufgabe. Gastgeber Radolfzell gilt als Topfavorit auf den Landesliga-Titel. Trainer Daniel Miletic, der die Radolfzeller unter der Woche beim 5:2-Testspielsieg gegen den BSV Schwenningen beobachtete, war beeindruckt: Vor allem Pablo Da Silva Harrabi, der vier Tore erzielte, hinterließ bleibenden Eindruck. „Das ist ein bärenstarker Mann“, so Miletic.

Trotz des Umbruchs nach dem Abgang von Torjäger Max Chrobok sieht sich der FCK mit Alireza Yaghoobi, Erik Dukart und Moritz Hlavacek in der Offensive gut aufgestellt. Personell muss Königsfeld jedoch stark improvisieren: Acht Spieler fehlen. Neben Langzeitverletzten wie Adrian Goedhuis (Knie-OP), Gianluca Scudieri und Max Lehmann sind weitere Stammkräfte urlaubsbedingt nicht dabei – darunter Nico Kroh, Elvin Kljajic und Theo Blankenburg. Lukas Marincic (Schienbeinprellung) und Ben Dunkenberger (Verletzung am Fuß) sind angeschlagen.

FSV Rot-Weiß Stegen – FC Pfaffenweiler (Samstag, 16 Uhr). Auch der FC Pfaffenweiler steht vor einer hohen Hürde. Beim spielstarken FSV Stegen aus dem Dreisamtal erwartet die Mannschaft von Spielertrainer Jonas Schwer ein echter Härtetest – und das nur eine Woche vor dem Ligaauftakt. Stegen drehte in der ersten Runde ein 1:2 in Neukirch noch zu einem 3:2-Sieg und gilt als technisch versiertes Team.

Unsere Empfehlung für Sie BSV 07 Schwenningen Testspiel Das muss der Landesligist vor dem Saisonbeginn noch verbessern Der BSV 07 Schwenningen zeigte im Test gegen Radolfzell defensive Schwächen und verlor deutlich mit 2:5. Trainer Ovuka kritisiert die mangelnde Präsenz und Kommunikation.

Beim FCP fehlen gleich sieben Spieler – urlaubs-, studien- und krankheitsbedingt. Betroffen sind unter anderem Felix Ohlhauser, Anel Kujovic, Elias Albert und Michael Höhe. Auch hinter dem Einsatz von Yannik Bartmann sowie weiteren Akteuren steht noch ein Fragezeichen. Schwer sieht die Partie dennoch als willkommenen Gradmesser an: „Wir brauchen die zwei Wochen bis zum Saisonstart“, erklärt Co-Trainer Karsten Scheu.

FC 08 Tiengen – SV Aasen (Sonntag, 14.30 Uhr). Für den SV Aasen beginnt am Sonntag mit dem Pokalspiel in Tiengen die Pflichtspielsaison. Spielertrainer Tevfik Ceylan erwartet beim letztjährigen Tabellenvierten der Landesliga II ein erstes Kräftemessen auf Augenhöhe – und gleichzeitig eine wichtige Generalprobe vor dem Ligastart. „Unser Fokus liegt auf der Liga, aber wir wollen natürlich auch im Pokal weiterkommen“, so Ceylan.

Der FC Tiengen hat unter dem neuen Trainer Giuseppe Stabile – einst Verbandsligaspieler beim FV Donaueschingen – bereits sechs Testspiele absolviert. Leistungsträger David Slobjar hat den Verein in Richtung Slowakei verlassen. Aasen muss sieben Spieler ersetzen. Darunter ist Sebastian Sauter, der eine Sperre aus der Vorsaison absitzen muss.

Weitere Ausfälle betreffen unter anderem Dirk King, Patrick Stolz, Tim Fehrenbach und Patrick Maus (alle urlaubsbedingt). Verletzte gibt es aktuell keine.