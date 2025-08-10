SBFV Pokal 1. Hauptrunde: FC Pfaffenweiler und FC Königsfeld verabschieden sich

Beide Schwarzwald-Landesligisten sind raus aus dem Pokal. Die Niederlagen in Stegen und in Radolfzell fallen jeweils klar aus. SV Aasen möchte am Sonntag weiterkommen.

SBFV-Pokal, 1.Hauptrunde 1: FSV Rot-Weiß Stegen - FC Pfaffenweiler 3:0 (1:0). Beim gleichklassigen Gastgeber im Dreisamtal war für die Gäste durchaus mehr drin. 35 Minuten passierte nicht viel gegen die kompakte FCP-Defensive. Stegen war über 90 Minuten gesehen allerdings das effektivere Team, während Pfaffenweiler einige gute Chancen ungenutzt ließ.

FCP-Spielertrainer Jonas Schwer resümierte das klare Ergebnis: „Aus unserer Sicht war das 0:3 vom Verlauf her bitter. Das Spiel lief einfach nicht für uns. Bevor Stegen das 1:0 erzielt, hatten wir bereits zwei gute Chancen. Wir hatten etwas Probleme mit dem Anlaufen. Bei 35 Grad auf dem Kunstrasen war es intensiv. In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht, trafen zweimal den Pfosten.“

Statt einem 1:1 und einer möglichen Verlängerung wurde der FCP in der Schlussphase zum 0:2 ausgekontert. Das 3:0 der Gastgeber resultierte aus einem Eckball. „Es war mehr drin, ich habe aber wichtige Erkenntnisse aus diesem Spiel gewonnen“, so Schwer. Tore: 1:0 Manuel Benz (36.), 2:0 Martin Fischer (87.), 3:0 Niklas Warkotsch (90.+3). Schiedsrichter: Benjamin Schulz (Freiburg). Zuschauer: 150.

FC 03 Radolfzell - FC Königsfeld 4:1 (1:0). Trotz einer guten ersten Halbzeit schied der FC Königsfeld auf der Mettnau klar aus. Bis zur Pause verpassten die Königsfelder, die Führung vorzulegen und gerieten in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs selbst in Rückstand. Beim schnellen 2:0 nach dem Seitenwechsel verursachte Königsfelds Keeper Lavdrim Amiti einen Strafstoß.

Trainer Daniel Miletic analysierte die Partie dahingehend, „dass die Niederlage um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen ist. Bis zum 1:0 von Radolfzell hatten wir sogar ein Chancenplus und wurden durch eine Unachtsamkeit bestraft. Das 2:0 per Elfmeter und die zwei weiteren schnellen Tore waren dann bei 35 Grad zu viel. Die Köpfe gingen nach unten und es war schwierig weiterzumachen. Gegen einen offensiv starken Gegner hatten wir keinen Zugriff auf den Ball. Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden. Insgesamt haben wir jedoch noch viel Arbeit bis zum Saisonstart vor uns.“ Der Ehrentreffer resultierte aus einem Foulelfmeter an Felix Fehrenbach. Der Kapitän verwandelte selbst zum 4:1-Endstand.

Tore: 1:0 Erik Dukart (45.+2), 2:0, 3:0 beide Daniel Wehrle (Elfmeter/51., 66.), 4:0 Yves Graf (71.), 4:1 Felix Fehrenbach (Elfmeter/78.). Schiedsrichter: Fin Brunner (Schonach). Zuschauer: 150.

Was macht am Sonntag der SV Aasen?

Gespannt blickt der Fußball-Schwarzwald an diesem Sonntag nun noch nach Tiengen. Ab 14.30 Uhr möchte der SV Aasen dann die 2. Hauptrunde im SBFV-Pokal erreichen.Der Landesliga-Aufsteiger wird zuversichtlich nach Tiengen fahren.