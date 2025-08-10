SBFV Pokal 1. Hauptrunde: FC Pfaffenweiler und FC Königsfeld verabschieden sich

Beide Schwarzwald-Landesligisten sind raus aus dem Pokal. Die Niederlagen in Stegen und in Radolfzell fallen jeweils klar aus. SV Aasen möchte am Sonntag weiterkommen.
SBFV-Pokal, 1.Hauptrunde 1: FSV Rot-Weiß Stegen - FC Pfaffenweiler 3:0 (1:0). Beim gleichklassigen Gastgeber im Dreisamtal war für die Gäste durchaus mehr drin. 35 Minuten passierte nicht viel gegen die kompakte FCP-Defensive. Stegen war über 90 Minuten gesehen allerdings das effektivere Team, während Pfaffenweiler einige gute Chancen ungenutzt ließ.