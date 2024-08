1 Jallow Saja (FC Pfaffenweiler, links) im Duell mit dem Königsfelder Torjäger Felix Fehrenbach. Foto: Holger Rohde

„Standard-König“ Nico Anders trifft drei Mal gegen enttäuschende Gäste. In der 2. Runde spielt der FCP auswärts beim SV Türk Singen.









Link kopiert



SBFV-POKALFC Pfaffenweiler - FC Königsfeld 4:2 (2:1). In einem torreichen Pokal-Bezirksderby setzte sich der Landesliga-Aufsteiger vor 200 Zuschauer dank drei Standardtreffer von Matchwinner Nico Anders am Ende verdient durch und trifft in der 3. Pokalrunde am 21. August auswärts auf den Verbandsligisten Türk SV Singen (4:0 beim FC Hilzingen).