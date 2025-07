Jüngst wurden 14 Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer-Schule bei einer Entlassfeier mit der gesamten Schulgemeinschaft und den Eltern im Gemeinschaftsraum der Schule entlassen.

Den Auftakt zur Veranstaltung machten Instrumentalstücke mit Melodikas. Mit einem Zitat von Hermann Hesse begann Rektor Sven Kremer seine Grußworte, ergänzt durch Erzählungen über amüsante Begegnungen und Situationen mit den Schülern in ihrer Schulzeit. Er ging auch auf den Ausblick in das Leben und in den Beruf ein. Eine Fotoshow zeigte zudem viele Momente der einzelnen Schüler während ihrer Schulzeit im SBBZ-Lernen, bei Ausflügen und Schullandheimen.

Lesen Sie auch

Danach folgte von Klassenlehrer Jörg Hugendubel die offizielle Zeugnisausgabe mit individuellen Rätseln zum Erraten für die anderen Schüler, Preisen und Geschenken. Es gab auch Belobigungen sowie Preise und Urkunden für soziales Engagement an der Schule.

Den Abschluss der Feier machten die Entlassschüler mit Grußworten

Ein Tanz von Schülern der Grundstufe 3 zeigte, was diese über das Jahr gelernt haben und begeisterte die Gäste. Nach dem zweiten Teil der Zeugnisübergabe folgte ein Spiel mit der Ukulele. Den Abschluss machten dann die Entlassschüler mit Grußworten, bedankten sich für die gute Zeit an der Albert-Schweitzer-Schule und überreichten Geschenke an die Lehrkräfte und Mitarbeiter. Die Schüler werden im kommenden Schuljahr das BSZ in Hechingen und die ABA in Balingen sowie die Berufsschule in Maria Berg besuchen.

Der ein oder andere Schüler wird dabei sicher einen Hauptschulabschluss anstreben, welcher in den Berufsschulen angeboten wird, heißt es in der Mitteilung der Schule.