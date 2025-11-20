SBBZ im Kreis Rottweil: Ganztagsbetreuung – beim Bedarf stochert der Kreis im Nebel

Das gesetzlich verpflichtende Ganztagsangebot an Grundschulen stellt den Kreis Rottweil bei den SBBZ (einst Sonderschulen) vor besonders große Herausforderungen.
„Das Betreuungsangebot wird so vielleicht gar nicht angenommen. Muss man das auch machen, wenn nur ein Kind Interesse hat?“, stellte CDU-Kreisrat Johannes Sauter die Gretchenfrage beim Thema Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Ja, das Angebot muss auch bei nur einem Interessenten gemacht werden, so will es das Ganztagsförderungsgesetz. „Tolle Dinge, die da von Land und Bund kommen“, meinte Landrat Wolf-Rüdiger Michel dazu lakonisch. Denn für den Kreis bedeutet das vor allem: mehr Aufwand und zusätzliche Kosten.