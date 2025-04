SBBZ Hören: Heiligenbronner Schüler in England unterwegs

Heiligenbronner Schüler in England unterwegs

1 Für die Schüler gab es viel Interessantes zu sehen: Seien es die typisch roten Telefonzellen und Busse oder das Riesenrad. Foto: Schuster

Die Klasse Acht des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Heiligenbronn der Stiftung St. Franziskus mit dem Förderschwerpunkt Hören war in London auf Klassenfahrt und besichtigte dort zahlreiche Sehenswürdigkeiten.









Die Jugendlichen konnten es kaum erwarten bis es um halb fünf morgens endlich losging.Einige waren schon sehr gespannt auf ihren ersten Flug. Nach nur 70 Minuten Flugzeit sind alle auch wohlbehalten in der britischen Hauptstadt angekommen. Nach Bezug der Unterkunft stand auch schon eine erste Stadterkundung auf dem Programm. Zunächst ging es an die Themse, zum 135 Meter hohen Riesenrad, dem London Eye, und zur Westminster Abbey, in der King Charles III gekrönt wurde.