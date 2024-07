Saure Gurken: Weniger Betriebe bauen Einlegegurken an

Weniger Betriebe bauen Einlegegurken an

Ob in Salaten, Rouladen oder zur klassischen Brotzeit: Saure Gurken haben eine lange Tradition in der deutschen Esskultur. Doch Hersteller stehen vor Herausforderungen.









Esslingen am Neckar - Deutschlands Landwirte bauen weniger Einlegegurken an. Im vergangenen Jahr war die Anbaufläche nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums rund sieben Prozent kleiner als noch 2018. "Das Saure-Gurken-Geschäft steht vor vielen Herausforderungen", sagte die Sprecherin des schwäbischen Unternehmens Hengstenberg, Katja Behringer. Demnach belasteten in den vergangenen Jahren vor allem die Energiekosten und der gestiegene Mindestlohn die Betriebe.