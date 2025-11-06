Die „Sauna-Sause“ legte einen Stopp am Theater am Turm in Villingen ein und bot den Akteuren, die in den Proben für die Komödie „Komplexe Väter“ stecken, Entspannung.
Der Herbst zeigt sich von seiner grauen Seite – doch der Lokalradiosender Antenne 1 Neckarburg Rock & Pop bringt mit der mobilen Sauna wieder Wärme und Entspannung direkt zu den Vereinen der Region. Die „Sauna-Sause“ ist ein Erfolgsmodell: Zum vierten Mal ist das Radioteam in der Region unterwegs. Jetzt stand ein außergewöhnlicher Stopp an: Die mobile Sauna hat Halt am Theater am Turm in Villingen gemacht.