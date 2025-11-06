Die „Sauna-Sause“ legte einen Stopp am Theater am Turm in Villingen ein und bot den Akteuren, die in den Proben für die Komödie „Komplexe Väter“ stecken, Entspannung.

Der Herbst zeigt sich von seiner grauen Seite – doch der Lokalradiosender Antenne 1 Neckarburg Rock & Pop bringt mit der mobilen Sauna wieder Wärme und Entspannung direkt zu den Vereinen der Region. Die „Sauna-Sause“ ist ein Erfolgsmodell: Zum vierten Mal ist das Radioteam in der Region unterwegs. Jetzt stand ein außergewöhnlicher Stopp an: Die mobile Sauna hat Halt am Theater am Turm in Villingen gemacht.

Der Stopp am Theater am Turm war ein ganz besonderer Höhepunkt– mitten im kulturellen Herzen der Stadt Villingen traf Entspannung auf Gemeinschaft. Das Laientheater probt gerade für die sozialkritische Komödie „Komplexe Väter“ und hat sich eine gemeinsame Auszeit gewünscht.

Jörg-Dieter Kluge, der zweite Vorsitzende des Theaters, konnte die Sauna für sich und sein Team organisieren. Die Hüllen fallen zu lassen? Für das Theater kein Problem: „Im Theater darf man nicht ganz so feinfühlig sein, man hat ja auch manchmal Vorführungen bei denen man vorsichtig gesagt – auf Tuchfühlung gehen muss. Und da muss man sich auch mal in den Arm nehmen können, das ist ja ganz normal“, sagt er schmunzelnd. Bei dem Saunaabend waren rund zehn Mitglieder des Theaters dabei.

Sauniert wurde direkt vor dem Eingang des Theaters in der Schaffneigasse. Auch für Daniel Strasser, den Geschäftsführer von „Heimatwärme“, war das mal ein ganz neues Erlebnis: „Ist echt ein Highlight in der Altstadt von Villingen, wunderschön gelegen. Super cooles, Team, cooler Verein, der macht wunderschöne Veranstaltungen das ganze Jahr über. Vor einem Theater waren wir mit der mobilen Sauna tatsächlich noch nie.“

Bis zum 27. November tourt der Radiosender durch die Region

Auch in den kommenden Wochen haben Vereine die Chance, sich die Sauna vor die Vereinstüren zu holen. Noch bis zum 27. November tourt der Radiosender durch die Region. Die mobile Sauna bietet Platz für bis zu zehn Personen und heizt auf bis zu 95 Grad. Vereine können sich für einen kostenlosen Zwei-Stunden-Slot bewerben und gemeinsam mit ihren Mitgliedern abschalten, entspannen und auftanken. Die Sauna wird direkt vor Ort auf einem festen Untergrund aufgebaut – ob im Vereinsheim, oder auf dem Parkplatz. Die passende Abkühlung bringt der Radiosender mit.

Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine mit Sitz in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Die Anmeldung erfolgt über das Onlineformular auf der Website von antenne 1 Neckarburg Rock & Pop unter www.antenne1-neckarburg.de/saunasause