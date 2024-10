Saukirbeumzug am Sonntag

36 Göllsdorf ist am Sonntagmittag der Nabel der Welt. Foto: Schmidt

Im Dorf war kaum ein Durchkommen. Tausende Besucher strömten am Sonntag nach Göllsdorf. Der Kirbe-Festumzug lockte Gäste weit über die Grenzen Rottweils hinaus.









Die Göllsdorfer Saukirbe bereichert die Region. Nach dem Festbeginn am Freitagabend mit „Papis Pumpels“ und dem Riabagoaschter-Umzug am Samstagabend feierte Göllsdorf mit zahlreichen Gästen aus Nah und Fern am Sonntag den traditionellen Kirbe-Festumzug.