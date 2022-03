1 Der Umzug mit Kindern gehört zur Göllsdorfer Saukirbe. Foto: Schmidt

Sie soll stattfinden: die Göllsdorfer Saukirbe. Und zwar vom 30. September bis zum 3. Oktober. Der Ausschuss legte nun den konkreten Rahmen für die Festtage fest.















Rottweil-Göllsdorf - Die Saukirbe findet vom 30. September bis 3. Oktober in Göllsdorf statt. Neben dem traditionellen Rübengeisterumzug am Samstagabend und den Kirbeumzügen am Sonntag und Montag, soll am Freitagabend ein Programm für das jüngere und junggebliebene Publikum mit der Band "Hautnah" und DJ Bonito geboten werden.

Ein Vergnügungspark

An allen Tagen werden laut Pressemitteilung verschiedene Musikkapellen und der Vergnügungspark die Gäste unterhalten. Sonntag und Montag stehen im Zeichen der Kinder, die die Umzüge gestalten. Fehlen soll auch die Tombola mit der traditionellen Verlosung eines schlachtreifen Schweins, Hammel und vielen weiteren Gewinnen nicht.

Der Saukirbe-Ausschuss, die Göllsdorfer Vereine und die Ortschaftsverwaltung sind bereits in den Vorbereitungen für die Saukirbe 2022 und sind sich sicher, wieder ein tolles und abwechslungsreiches Programm mit vielen Glanzlichtern für die Gäste zusammenstellen zu können.