17 „Riabagoaschder“ machen mobil: Vorfreude ist zu sehen. Foto: BERND MUELLER SUEDWESTFOTO/BERND MUELLER ROTTWEIL

Über Göllsdorf senkte sich die Nacht. In den Rüben flackerten die Lichter. Nach 30 Minuten war der Spuck vorbei und im Festzelt wurde gefeiert. Der Umzug der Rübengeister ist in der Region einzigartig.









Seit einem halben Jahrhundert ist er in Göllsdorf nicht wegzudenken. Ideengeber war Egon Rieble, der das Heimatfest am Sonntag um eine weitere Attraktion am Samstagabend bereichern wollte.