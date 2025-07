Saudi-Arabien: Menschenrechtler: Mehr Hinrichtungen in Saudi-Arabien

1 Viele Hinrichtungen in Saudi-Arabien werden nach Verurteilungen bei Drogendelikten vollstreckt. Foto: Johannes Sadek/dpa Saudi-Arabien zählt zu den Ländern, die weltweit am meisten Todesurteile vollstrecken. Häufig werden dabei Menschen aus Pakistan, Syrien oder Jordanien hingerichtet wegen Drogendelikten.







London/Riad - In Saudi-Arabien steigt die Zahl der Hinrichtungen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge auf "erschreckende Weise" an. Unter den Hingerichteten der vergangenen Jahre seien viele ausländische Staatsbürger, die wegen Drogendelikten verurteilt wurden, heißt es in einem heute veröffentlichten Bericht der Organisation. Darunter waren vor allem Menschen aus Pakistan, Syrien, Jordanien, dem Jemen sowie Ägypten und Somalia.