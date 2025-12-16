Sauberkeit in Nagold: Rechtsradikale Graffiti haben keine Chance

Für die einen ist es coole Kunst, für die Anderen ärgerliche Verschandelung von Stadtbild und Gebäuden. Wie geht eigentlich die Stadt Nagold mit Graffiti um?
In fast jeder Stadt gibt es sie: die bunten oder einfarbigen Graffiti. Und doch umweht die allgegenwärtigen Graffiti die Aura des Geheimnisvollen. Selten bis überhaupt nicht kennt man die Urheber der Werke, die auf Mauern, Wänden, auf Zügen oder anderen Orten hinterlassen werden. Und die meist nur mit einem bestimmten Zeichnen signiert werden.