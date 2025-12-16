Sauberkeit in Nagold: Rechtsradikale Graffiti haben keine Chance

Für die einen ist es coole Kunst, für die Anderen ärgerliche Verschandelung von Stadtbild und Gebäuden. Wie geht eigentlich die Stadt Nagold mit Graffiti um?

In fast jeder Stadt gibt es sie: die bunten oder einfarbigen Graffiti. Und doch umweht die allgegenwärtigen Graffiti die Aura des Geheimnisvollen. Selten bis überhaupt nicht kennt man die Urheber der Werke, die auf Mauern, Wänden, auf Zügen oder anderen Orten hinterlassen werden. Und die meist nur mit einem bestimmten Zeichnen signiert werden.

Das ist auch in Nagold nicht anders. Es sei „sehr schwer“ die Urheber der Graffiti zu ermitteln, antwortet Julia Glanzmann, Pressesprecherin der Stadt Nagold auf eine entsprechende Anfrage der Redaktion.

Schon seit vielen Jahren ist der Umgang der Stadt mit den Sprayern ein etwas anderer als der in anderen Städten. Denn in Nagold hat man ihnen eine Fläche zur Verfügung gestellt, an der sie sich ohne Angst vor irgendwelchen Konsequenzen ausleben dürfen: die Mauer jenseits der Bahntrasse auf dem Weg von der Innenstadt Richtung Kernen.

Probleme an der Berufsschule, dem Kleb und am Viadukt

Immer wieder wird diese „Galerie“ neu gestaltet, finden sich andere Werke auf dem Bauwerk. Dabei sind es nicht nur spaßige Themen, die dort angeschnitten werden. Aktuell ist dort zum Beispiel ein unverschnörkelter Schriftzug zu lesen, der sich mit einem großen Problem der Gegenwart beschäftigt: „Femizide stoppen“ ist da überdeutlich zu lesen.

Es gibt auch Graffitis mit klarer Botschaft. Foto: Bernklau

Es gibt allerdings Orte, an denen die Werke der Graffiti-Künstler weniger gerngesehen sind. Die Stadt nennt da den Bereich Viadukt, den Bereich Berufsschule, den Kleb und auch den Kernen als Orte, an denen man mit dem Thema zu kämpfen habe. Auch am Traube-Center sind in aller Regelmäßigkeit Graffiti zu finden.

Die Stadt geht mit Graffiti von Fall zu Fall unterschiedlich um. Haben die Graffiti einen rechtsradikalen Inhalt, sind verunglimpfend oder – ganz pragmatisch – schädigen den Untergrund, werden sie auf jeden Fall entfernt. Das teilt die Stadt via ihrer Pressesprecherin Julia Glanzmann mit. In anderen Fällen werde von Fall zu Fall entschieden, ob es zu einer Entfernung kommt, für die dann der Bauhof und die Straßenmeisterei Nagold zuständig sind.

Viele Graffitis gibt es auch an der Unterführung bei der Berufsschule. Foto: Bernklau

Sobald ein neues Graffito entdeckt wird – in der Regel durch Meldungen von Bürgern oder durch Mitarbeitende der Stadt auf ihren Kontrollfahrten – wird es an die zuständige Stelle weitergegeben. Der Maler der Stadt Nagold beim Baubetriebshof prüft zunächst den Untergrund und entscheidet, ob eine problemlose Entfernung möglich ist.

Ist dies der Fall, wird das Graffito direkt beseitigt. Ist eine besondere Behandlung des Untergrunds erforderlich, werden zunächst die notwendigen Mittel beschafft beziehungsweise finanziert, bevor das Graffito anschließend fachgerecht entfernt wird.