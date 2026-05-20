Sauberkeit: Das Schulklo, eine No-go-Area? Ein Webportal bietet Hilfe

Verschmutzte, stinkende und beschädigte Schultoiletten lösen Ekel aus, können aber auch die Gesundheit gefährden. Eine Initiative zeigt mit einem Webportal, wie Schüler selbst aktiv werden können.
Berlin - In vielen Schulen ist die Toilette ein Angst- und Ekelraum oder sogar eine No-Go-Area – das will ein neues Hilfsportal ändern. Kindern und Jugendlichen und ihren Lehrer zeigt die Website "Toiletten machen Schule" konkret, wie sie gemeinsam das Klo in einen Ort verwandeln können, den alle gern nutzen. "Schluss mit Einhalten und ekeligen Erlebnissen", heißt es auf der Startseite. Präsentiert werden nützliches Wissen, Tipps zur Organisation und auch Erfolgsgeschichten.