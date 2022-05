11 Impressionen der CleanUP-Days. Foto: Patron e.V.

Die Schwarzwald CleanUP-Days finden vom 23. bis 29. Mai 2022 bereits zum zweiten Mal statt. An der Aufräumaktion kann jeder teilnehmen, der helfen will, die Natur des Schwarzwalds von Müll zu befreien. Organisiert wird die Woche vom gemeinnützigen Verein Patron, der Schwarzwald Tourismus GmbH und dem Start-up „Limonate“.















Freiburg - „Mehr als 1000 Personen haben bei den ersten CleanUP-Days 2021 mitgemacht und den Schwarzwald von über zwei Tonnen Papier, Verpackungen, Flaschen und sonstigem Müll befreit“, zeigt sich Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH begeistert vom Erfolg der ersten Ausgabe der Aufräumaktion. "Wir bedanken uns herzlich bei allen, die im vergangenen Jahr mit dabei waren und hoffen auch 2022 auf eine rege Beteiligung.“

Schwarzwald: gemeinsam die Natur sauber halten

Die Schwarzwald CleanUP-Days ergänzen die bestehenden lokalen Initiativen von Vereinen, Schulen oder Gemeinden, die sich jährlich darum kümmern, dass die Naturlandschaft sauber bleibt. Sie rufen überregional Naturfreunde und Schwarzwaldliebhaber dazu auf, sich für die Natur der Ferienregion zu engagieren. Alle Teilnehmer erhalten für ihre Tour einen kostenfreien „CleanUP-Kit“ bei einer der rund 50 Ausgabestellen, bestehend aus einer wiederverwendbaren Gewebetasche und einer Zange aus hochwertigem Edelstahl.

Teilnehmen und zum Umweltschutz beitragen

Möchte man sich an der Aufräumaktion beteiligen, kann man sich auf der Webseite anmelden, um mit Gleichgesinnten die Bewegung an der frischen Luft zu genießen und gleichzeitig etwas Gutes für die Natur zu tun. Darüber hinaus hat jeder Müllsammler nach Abschluss der Veranstaltung die Chance, hochwertige Preise zu gewinnen. Verlost werden beispielsweise vier Übernachtungen in einem der umweltfreundlichsten Privathotels Deutschlands, dem Best Western Premier Hotel Victoria, im Stadtzentrum von Freiburg.

Abschlussveranstaltung mit Konzert in Freiburg

Am Ende der Sammelwoche findet am Samstag, den 28. Mai 2022 eine Abschlussveranstaltung im Grünhof in Freiburg mit einem Konzert der Band „Ferge X Fisherman“ aus Nürnberg statt, die ab 18 Uhr eine Mischung aus Hip-Hop, Jazz, Soul und Funk zum Besten geben. Von 12 bis 20 Uhr werden Interessierte von einem kleinen Messebereich rund um das Thema Nachhaltigkeit, Naturschutz und Outdoor, regionalem Streetfood und einer Ausstellung des Fotografen-Kollektivs „Schwarzwälder Jungs“ empfangen.

Weitere Informationen, Details und die Anmeldung sind online auf der Webseite der Aufräumaktion zu finden.