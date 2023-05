Fast zeitgleich haben in diesem Jahr die drei Bregtal-Gemeinden Furtwangen, Vöhrenbach und Gütenbach ihren Aktionstag „Saubere Landschaft“ gestartet. Allgemein sei das Müllaufkommen in diesem Jahr relativ gering, es gab aber auch wieder einige größere Funde – sogar fast ein ganzes Auto.

In Furtwangen hat man sich entschieden, in den Ortsteilen außer Rohrbach keine gemeinsame Sammelaktion anzubieten. Stattdessen können sich Vereine oder Familien in diesen Tagen ganz nach Lust und Laune auf den Weg machen und die Landschaft vom Müll säubern. Lediglich in Rohrbach gab es wieder eine organisierte Müllsammlung. Hier machten sich rund 40 Helfer, sowohl Familien wie Vereinsgruppen, auf den Weg.

Nach getaner Arbeit gibt es eine Stärkung beim Rohrbacher Feuerwehrgerätehaus. Foto: Stefan Heimpel

Im Ortsgebiet weniger Müll

Ortsvorsteher Georg Kaiser konnte allerdings feststellen, dass im Ortsgebiet der Müll weniger wurde. Vor allem spürt man die Einführung der gelben Tonne, da keine Reste von zerrissenen gelben Säcken aufgesammelt werden müssen. Allerdings wurde in einem Waldstück dann doch eine Achse von einem Anhänger gefunden und von den Helfern aus dem Wald gebracht. Am Feuerwehrgerätehaus wartete auf die Helfer dann ein kleines Vesper.

Rund 70 Helfer in Vöhrenbach

In Vöhrenbach wurden die Sammelaktionen von den Ortsteilen organisiert und zu verschiedenen Zeiten gestartet. Im Stadtgebiet machten sich, organisiert wie schon seit Jahren von Detlef Bäuerle, rund 70 Helfer auf den Weg. Auch hier waren wieder Vereine mit dabei, an der Spitze die Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr. In kleinen Gruppen machten sie sich auf zu den vielen Wegen rund um das Städtle. Hier wurde, ähnlich wie in Rohrbach festgestellt, dass das Müllaufkommen ebenfalls relativ gering ist. Es gab auch kuriose Funde, wie eine Krücke mitten in der Natur. Detlef Bäuerle war mit der Aktion sehr zufrieden und hatte auch schon die heißen Würste für die zahlreichen Akteure vorbereitet.

Auszubildende unterstützen in Gütenbach

In Gütenbach begannen bereits am Freitag die Kinder der Schule im Ort den Müll zu sammeln, unterstützt von den Azubis der Firma Rena.

Auch in Gütenbach, so Bürgermeisterin Lisa Hengstler, war deutlich spürbar, dass das Müllaufkommen innerorts gerade im Ortsgebiet geringer wurde, seit die gelben Säcke nicht mehr an den Straßenrand gelegt werden. Etwa 40 Helfer machten sich auf den Weg, stark vertreten dabei auch der Musikverein und der FC.

Foto: Stefan Heimpel

Hier hatte Hengstler allerdings den Eindruck, dass rund um Gütenbach deutlich mehr Müll gefunden wurde als in den Jahren zuvor. Vor allem viel Metall war dabei, das nun einer Verwertung zugeführt wird. Und mitten im Wald fand man sogar ein ganzes Auto, das hier aber schon seit Jahren unter den Sträuchern versteckt war. Hier wurden die Einzelteile an den Waldrand gebracht und dann vom Bauhof zur weiteren Verwertung abgeholt. Und noch einen unerfreulichen Fund gab es in Gütenbach: ein ganzer Kanister gefüllt mit Altöl.