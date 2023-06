So hat Schwanau beim Orts-Check abgeschnitten

1 Die Schwanauer bescheinigen ihrer Gemeinde vor allem beim Thema Sauberkeit und bei der Vereinswelt gute Arbeit. Foto: Köhler

Mit Platz fünf ist die Gemeinde Schwanau im oberen Mittelfeld des Orts-Checks gelandet. Besonders positiv bewertet wurden die Sauberkeit und die Vereinswelt. Nachholbedarf sehen die Schwanauer bei der Gastronomie und der Gesundheitsversorgung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Es ist noch Luft nach oben in den verschiedenen Kategorien“, wirft Bürgermeister Marco Gutmann einen ersten Blick auf das Schwanauer Ergebnis. Die Gesamtplatzierung stimmt ihn aber positiv. In fast allen Themenbereichen hat die Gemeinde überdurchschnittlich abgeschnitten. In einigen Kategorien gibt es überraschende Ergebnisse.