Satzung beschlossen: So soll sich Ostelsheims Mitte verändern

Der Gemeinderat weist in der Ostelsheimer Ortsmitte ein Sanierungsgebiet aus. Was sind die Ziele? Wie profitieren Privateigentümer? Und woher kommt das Geld?
In den vergangenen Jahren hat Ostelsheim das „Gemeindeentwicklungskonzept 2040“ erarbeitet. Vor rund einem Jahr hat der Gemeinderat dann das gebietsbezogene integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept für die Ostelsheimer Ortsmitte verabschiedet. Nun beschloss das Gremium jüngst offiziell die Satzung für ein entsprechendes Sanierungsgebiet. „Das ist ein entscheidender Schritt für die Modernisierung und Aufwertung unseres Ortskerns“, sagte Bürgermeister Ryyan Alshebl.