Der Unfall eines Sattelzuges auf dem Wimberg hat am Dienstag zahlreiche Einsatzkräfte beschäftigt. Was zu dem Unglück bekannt ist.

Einen solchen Einsatz hat selbst die Feuerwehr nicht alle Tage: Am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr ist ein Sattelzug von der Otto-Göhner-Straße auf dem Wimberg abgekommen, einen Hang hinuntergefahren und gegen ein Gebäude geprallt.

Das Fahrzeug kam aus Richtung Altburg, als der 61-jährige Fahrer laut Polizei alleinbeteiligt kurz vor der Abzweigung nach Alzenberg nach links geriet und die Böschung am Beginn der Straße „Am Windhof“ hinabrutschte.

Steckte medizinischer Notfall dahinter?

Der Mann wurde nach Angaben der Beamten schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Wie es seitens der Feuerwehr hieß, sei der Fahrer ansprechbar gewesen. Der Sachschaden ist noch nicht zu beziffern.

Wie es genau zu dem Unglück kam, ist derzeit noch unklar. Bremsspuren gab es jedoch kaum. Calws Stadtbrandmeister Marcus Frank gab im Gespräch vor Ort eine erste Einschätzung ab; er vermutet, dass ein medizinischer Notfall dahinterstecken könnte.

Mit Stahlseil gesichert

Bei der Feuerwehr war der erste Alarm um 10.36 Uhr eingegangen; diese rückte mit einem Großaufgebot von zwölf Fahrzeugen und 47 Kräften der Abteilungen Calw, Altburg und Pforzheim an. Auch die Abteilung Hirsau war bereits unterwegs, wurde jedoch nicht gebraucht, weil bereits genügend Einsatzkräfte vor Ort waren, erläuterte Stadtbrandmeister Frank.

Damit der Sattelzug nicht weiter abrutscht, sicherte zu Beginn die Calwer Wehr das Fahrzeug mit einem Stahlseil; später übernahm diese Aufgabe ein Kranwagen der Feuerwehr Pforzheim – weil dieser mit seinem höheren Gewicht von rund 44 Tonnen mehr Sicherheit bot als das deutlich leichtere Fahrzeug der Calwer Wehr. Der abgerutschte Sattelzug hatte ein Gewicht von rund 18 Tonnen.

Verteilerstation der Telekom getroffen

Das Gebäude, gegen das das Fahrzeug geprallt war, sei laut Frank zwar von außen beschädigt worden, im Inneren habe sich aber nichts feststellen lassen. Das sei vermutlich der Betonvollmassivbauweise zu verdanken.

Wäre das anders, hätten am Dienstag möglicherweise auch zahlreiche Telefon- und Internetnutzer Folgen des Unfalls gespürt. Denn bei dem Gebäude handelt es sich um eine Verteilerstation der Telekom, erklärte der Kreisbrandmeister vom Dienst André Weiss. Die Leitungen seien durch das Unglück aber nicht beeinträchtigt worden.

Bergungsunternehmen rückt mit schwerem Gerät an

Um das verunglückte Fahrzeug zu bergen, forderten die Einsatzkräfte ein Bergungsunternehmen an. Das rückte am frühen Nachmittag mit schwerem Gerät an: unter anderem mit zwei gewaltigen Kranfahrzeugen, von denen eines rund 110, das andere 60 Tonnen auf die Waage bringt.

Beide waren notwendig, um das Fahrzeug im Ganzen wieder den Hang hinaufzubefördern. Ein Kran hob dabei die Zugmaschine, der andere den Auflieger des Sattelzuges.

Während der Unfallaufnahme sowie zur Bergung des Sattelzugs musste die Ortseinfahrt Wimberg über Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde innerorts umgeleitet.