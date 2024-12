Satte Förderung in Oberreichenbach: Meilenstein für den Breitbandausbau

1 Bürgermeister Johannes Schaible (Zweiter von links) und Sandra Glaser vom Eigenbetrieb Breitband freuen sich über die Co-Finanzierung des Landes, die im Innenministerium von Minister Thomas Strobl und Staatssekretär Thomas Blenke (links) überreicht wurde. Foto: Innenministerium BW

Die Gemeinde erhält für das Projekt 2,38 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg.









Die Gemeinde Oberreichenbach hat kürzlich einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg in die digitale Zukunft erreicht. Bürgermeister Johannes Schaible nahm im Beisein des Landtagsabgeordneten und Staatssekretärs im Innenministerium, Thomas Blenke, den Fördermittelbescheid für den Breitbandausbau direkt von Innenminister Thomas Strobl im Innenministerium in Stuttgart entgegen. Diese Förderung ist Teil des Programms zur flächendeckenden Versorgung mit Gigabitnetzen in Baden-Württemberg. Mit dem Geld werden in Oberreichenbach unterversorgte Gebiete mit der FTTB-Technologie erschlossen. FTTB steht für „Fibre to the Building“ und bedeutet, dass die Glasfaserkabel bis ins Haus verlegt werden.