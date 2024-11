1 Schnelles Internet (Symbolbild) soll die weißen Flecken der Versorgung – auch in Winterlingen – vergessen machen. Dafür erhält die Gemeinde Geld vom Bund. Foto: Karina Eyrich

Eine siebenstellige Finanzspritze bekommt die Gemeinde Winterlingen für eine wichtige Maßnahme.









Mehr als eine Millionen Euro bekommt die Gemeinde Winterlingen vom Bund, um schnelles Internet auszubauen. Das hat SPD-Bundestagsabgeordneter Robin Mesarosch am Montagnachmittag mitgeteilt. „Schnelles Internet, also Glasfasernetze brauchen wir überall“, so Mesarosch.