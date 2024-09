Wollen Sie gerne mit einem Reality-TV-Star tauschen? Ich würde davon abraten. Wer (pseudo)berühmt sein will, muss ordentlich leiden. Und die Zuschauer gleich mit.

Ist das „Sommerhaus der Stars“ das Casting für die nächste Realityshow? Dieser Gedanke könnte aufblitzen, wenn man die zweite Folge der neuen Staffel „Sommerhaus der Stars“ – zu sehen auf RTL und im Streaming auf RTL+ – anschaut.

Es ist ein echtes Hängen und Würgen. Wer ist geeignet fürs Dschungelcamp? Wer kann die ganzen Eskalationen ertragen? Wer bringt die Zuschauer mit völliger Ahnungslosigkeit beim Quizzen zum Lachen? Es ist ein epischer Mehrkampf oder vielleicht besser -krampf der Realitystars und -sternchen. Oder wie es Schauspieler Raul Richter gut zusammenfasst: „Es ist wie in der Geschlossenen. Nur das die Türen leider nicht abschließbar sind.“

Doch erst mal zum Start der Folge.

Eine Wellenlänge mit Raul Richter

Unsere Gloria aus Rottenburg und der eigentlich recht bekannte Schauspieler Raul sind auf einer Wellenlänge – erneut, was die Liebe zum Fleisch angeht. Beide sind von Kampf-Veganerin Tessa genervt. Und die merkt, dass sie sich in kurzer Zeit schon zu viele Feinde gemacht hat.

Ja, sind wir denn im Dschungelcamp? Emma kriegt das Zeug kaum runter. Foto: RTL/Folge 2

Droht da die schnelle Nominierung zum Rauswurf? Deshalb versucht sie, bei Rafi auf die Tränendrüse zu drücken. Doch der durchschaut das Spiel. „Ich kenne sie ja schon aus verschiedenen Formaten.“ Und: „Schlechtere Schauspielerei als bei GZSZ.“ Da muss sogar der ehemalige Darsteller der Serie, Raul Richter, lachen.

Casting fürs Dschungelcamp?

Dann geht es zum Würg- und Brechspiel a la Dschungelcamp. Das ist schon als Zuschauer schwer zu ertragen. Fällt RTL da echt nichts Neues ein? Na gut, Stefan Raab wiederholt sich ja gerade auch selbst.

Wie schlagen sich Gloria und ihr neuer Freund Michael beim Quiz? Auch die Fragen sind ehrlich gesagt zum Würgen. „Was ist der Plural von Kirmes?“, heißt die erste Frage. Bei Can, Partner von Alessia Herren, scheitert es schon daran, dass er nicht weiß, was ein Plural ist. Das ist bei Gloria und Michael zum Glück anders. Doch auf die richtige Antwort kommt Glorias Freund auch nicht: Kirmessen. Hätten Sie es gewusst?

Jetzt geht’s in die Hose im „Sommerhaus“

Zweite Frage: „Buchstabiere Silhouette“? Während andere schon Probleme haben, das Wort richtig auszusprechen, meistert Michael die Aufgabe souverän. Gloria kann es aber nicht richtig buchstabieren. Und schon wieder muss etwas Ekliges gegessen werden. Michael fordert Gloria auf: „Schluck!“ Sie antwortet: „Ich schluck nicht mal Sperma.“ Ups. Vielleicht zu viel Details.

Gloria liest das Spielergebnis vor. Foto: RTL/Folge 2

Und dann noch ein Griff von RTL in die ganz alte Gag-Schublade. Dritte Frage: „Wie heißt die Wissenschaft, die sich mit Vögeln beschäftigt?“ Welch Wunder, dass bei einem Kandidatenpaar die Antwort „Sexualität“ fällt. Aber auch Glorias Partner weiß nicht, dass die richtige Antwort Ornithologie lautet. Und schon wieder muss das eklige Zeug runter.

Vierte Frage: Nenne ein Land, das auf G endet? Michael muss ein bisschen überlegen, ihm fällt aber dann doch nach kurzer Überlegung „Luxemburg“ ein – ganz schön clever im Gegensatz zu anderen. Zum Schluss wünscht sich Gloria von ihrem Liebsten einen „Stinkekuss“.

Im „Sommerhaus der Stars“ geht es frivol zu

Nach ein bisschen Pärchen-Geplänkel steht die zweite Challenge an. Die Rottenburgerin wählt ihr Kampf-Kostüm aus. Orange und nicht ganz ohne Lücken. „Findest Du es sexy oder Scheiße“, fragt sie ihren Liebsten.

Tessa und Jakob sind erschrocken über das Spielergebnis. Foto: RTL/Folge 2

Und bei Michael muss sie mit einer direkten Antwort rechnen. „Sexy ist was anderes.“ Nach dem Mund redet er ihr auf alle Fälle mal nicht – so wie ihr Ex Nikola.

Egal: Fürs Spiel passt das Outfit. Und das heißt „Bodenlose Frechheit“. In schwindelerregende Höhe müssen einzelne Hindernisse überwunden werden. Und auch hier müssen einige Fragen beantwortet werden, die man bei „Wer wird Millionär?“ nicht zu hören bekommt. Frivol bis unangenehm.

„Wofür steht das G in G-Punkt?“ Puh, das wird ja richtig kompliziert, wie auch der Gesichtsausdruck von Michael beweist. Ein Herr namens Gräfenberg hat diesen entdeckt. Da gibt es dann auch noch eine Stunde Sexualkunde ins Haus. Unsere Lokalmatadoren nehmen als Antwort „Gefühlspunkt“. Naja, könnte ja auch sein.

Gloria hört zu, wie Umut sich streitet. Foto: RTL/Folge 2

Bei der Frage „Wie viel Sperma ejakuliert ein Mann durchschnittlich beim Samenerguss?“ gibt es drei Antwortmöglichkeiten. Teelöffel, Esslöffel oder Schnapsglas. Sie wählen Esslöffel, doch es ist Teelöffel. Zumindest vier Frauennamen von Lou Begas Welthit „Mambo No. 5“ kann Michael aufzählen.

Stresstest für die Beziehung

Sie wissen nicht alle Antworten, aber eines ist auffällig: Die beiden bleiben in dieser Stresssituation ruhig und harmonisch miteinander. Das war mit Ex Nikola noch anders. Und manche, die gehofft hatten, dass Gloria wieder zum Biest wird, werden in Folge zwei enttäuscht. Lag es doch nur an der Wahl des Mannes?

Und dann noch die Hammer-Nachricht: Sie haben als einziges Paar die Höhen-Hindernisse bis zum Ende überstanden und dabei auch noch die meisten Fragen richtig beantwortet. Dadurch sind sie vor der Nominierung geschützt. Gloria sagt: „Ich habe einfach so einen krassen Partner an meiner Seite und man sieht, glaube ich, dass wir ein megacooles Team sind. Einfach richtig schön.“ Wer später die Vorschau auf Folge drei sieht, der weiß Bescheid, dass es wohl nicht so bleibt.

Umut und Rafi (Zweiter von links) streiten, Sam (Zweiter von rechts) mischt sich ein. Gloria (links) und Michael (rechts) versuchen zu schlichten. Foto: RTL/Folge 2

Genüsslich können sie aber nun in Folge zwei der Nominierung beiwohnen und erleben das große Tessa-Schauspiel. Sie und ihr Freund werden von allen nominiert. Und sie rastet aufgrund so viel „Verlogenheit“ aus. „Ich bin ehrlich, ich bin nicht verlogen, ich bin vegan.“ Da Tessa und ihr Freund Sarah Kern und Partner auswählen, müssen diese beiden Pärchen in Folge drei dann gegeneinander kämpfen. Wer verliert, ist raus.

Zum Schluss müssen Gloria und Michael dann Streithähne zurückhalten. Einige Mitbewohner ticken völlig aus. Influencer Umut versucht, Stefan, Freund von Model Theresia, davon zu überzeugen, dass er bei seiner Liebsten misstrauischer sein sollte, weil diese mit Sam, Freund von Rafi, befreundet sei. Rafi belauscht die Situation und kommt fuchtelnd mit einem Obstmesser dazu. Umuts Freundin Emma ist davon völlig traumatisiert und weint bitterlich. Was für ein Drama.

Das Leben der Reality-Stars. Hart. Verrückt. Kräftezehrend. Für alle Beteiligten.