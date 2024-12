Satiriker Sebastian Hotz: El Hotzo löst Wirbel aus - Post über Betrug in Beziehungen

1 Mit einem Beitrag übers Fremdgehen löste der Satiriker Sebastian Hotz Diskussionen aus (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Rätsel um einen Beitrag des Satirikers Sebastian Hotz: «El Hotzo» äußert sich in einem Social-Media-Post über Lügen in Beziehungen und hinterlässt beim Publikum viele Fragen.









Berlin - Comedy-Autor und Satiriker Sebastian Hotz alias "El Hotzo" hat sich auf X zu Betrug in Beziehungen geäußert. "Ich war in den letzten Jahren in Beziehungen wiederholt untreu und habe anschließend meine Taten in immer komplizierter werdenden Lügenkonstrukten vertuscht und die Glaubwürdigkeit meiner (Ex-)Partnerinnen diskreditiert", schrieb der 28-Jährige am Sonntag. Hotz ließ allerdings offen, auf wen er sich bezieht.