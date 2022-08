1 Das südliche Baden-Württemberg mit dem Bodensee im Juni (links) und im August (rechts) Foto: Nasa/Vertical52 (Recherche)

Seit Monaten hat es in weiten Teilen des Landes nicht mehr geregnet. Aus einem grünen ist ein gelbes Land geworden, wie Satellitenbilder zeigen.















Zum Ende der Woche soll es in Baden-Württemberg regnen – endlich, möchte man sagen, obwohl Regen im Sommer eigentlich nicht gern gesehen ist. Doch nach mehreren extrem trockenen und warmen Monaten braucht die Natur jeden Tropfen. Sie leidet unter der Dürre.

Das erschließt sich aus den Äußerungen von Experten, aus Daten zum historisch geringen Niederschlag – oder aus dem All. Satelliten nehmen die Erde regelmäßig von oben auf und dokumentieren die Folgen des Hitzesommers. Sie zeigen, wie Großbritannien verdorrt ist. Und es gibt auch Bilder für Deutschland, vom 19. Juni (links) und vom 11. August (rechts). Bewegen Sie den Schieberegler, um die Bilder zu vergleichen.

Die Bilder wurden von einem Nasa-Satelliten aufgenommen. Sie sind frei nutzbar, aber man findet sie nur mühsam – in diesem Fall hat uns das Medien-Startup Vertical52 unterstützt, das sich auf satellitenbasierten Journalismus spezialisiert und im Sommer beispielsweise eine beeindruckende Datengeschichte zu Sommerbränden in Europa produziert hat, in der sich auch die Kriegshandlungen in der Ukraine deutlich abbilden.

Was aus dem All sichtbar wird

Vertical52 „präsentiert und kuratiert Geschichten und Recherche aus dem All“ und unterstützt unter anderem Journalisten bei der Analyse und Visualisierung von Satellitendaten. „Man könnte auch die Bodenfeuchte messen, den Wasserrückgang am Bodensee zeigen und vieles mehr“, beschreibt Marcus Pfeil von Vertical52 die Möglichkeiten von Satellitendaten. Sie werden im Datenjournalismus mittlerweile häufiger genutzt, etwa für forensische Analysen zu illegalen Minen in schwer zugänglichen Weltgegenden.

Die Fotos der sich in Gelb- und Brauntönen ausbreitenden Trockenheit sind spektakulär, weil sie so deutlich machen, wie stark die Natur unter den ausbleibenden Niederschlägen leidet. Deutschland vertrocknet – und wir können quasi live dabei zusehen.