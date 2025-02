Saskia Esken zu Besuch auf Gut Berneck in Schramberg: „Die demokratische Mitte stärken“

Saskia Esken zu Besuch auf Gut Berneck in Schramberg

1 Hans-Jochem Steim (links) mit der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Wahlkreiskandidat Mirko Witkowski auf Gut Berneck. Foto: Fritsche

Kurz vor der Bundestagswahl stellte sich Saskia Esken, Bundesvorsitzende der SPD, am Mittwochabend auf Gut Berneck den Fragen ihrer Parteigenossen.









Viele Mitglieder und Sympathisanten der SPD waren zum politischen Austausch in die Junghans-Villa gekommen, den einzigen Veranstaltungsort, den die Schramberger SPD für den kurzfristig möglich gewordenen Besuch der Bundesvorsitzenden Saskia Esken noch belegen konnte. Und so strahlte der Kreisverbandsvorsitzende und Bundestagskandidat Mirko Witkowski, als er Esken, die auch Kandidatin für die Landkreise Calw und Freudenstadt ist, so kurz vor der entscheidenden Richtungswahl im prächtigen Foyer begrüßen konnte.