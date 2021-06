12 Premiere ist am Freitag, 25. Juni. Auch am Samstag und Sonntag spielt der Tanz mit intimen Nahansichten und großen Ensembleszenen. Foto: Reiner Pfisterer

Unter strahlend blauem Himmel tanzt das Ensemble von Sasha Waltz im Blühenden Barock. Die „Dialoge“, die fast zu banal bewegt als Bilderbogen beginnen, finden ein furioses Finale im Schlosshof.

Stuttgart - Ende gut, alles gut? Im Fall des Gastspiels von Sasha Waltz auf Einladung der Ludwigsburger Schlossfestspiele trifft das bei der Premiere am Freitag in vielerlei Hinsicht zu. War der Himmel den ganzen Tag über so griesgrämig grau und regnerisch, dass eine Tanzshow draußen unmöglich schien, strahlt er am Abend über dem Blühenden Barock in sattem Blau. Zusammen mit Schloss und Garten ergibt das eine prächtige Kulisse, vor ihr wirkt die Ankunft der Tänzer, die gut gelaunt höfisches Geplänkel andeuten, als stünden sie für einen Film von Ariane Mnouchkine vor der Kamera.

