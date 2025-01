Sascha Grammel im Interview: „Ich brauche die Energie der Zuschauer“

1 Schildkröte Josie stiehlt Sascha Grammel regelmäßig die Show. Foto: Sascha Grammel

Der 50-Jährige spricht zwischen seinen Gastspielen im Europa-Park in Rust über die Kunst zu reden, ohne die Lippen zu bewegen und darüber, was ihn selbst glücklich macht. Und vor allem darüber, welcher seiner Puppencharaktere ihm besonders ans Herz gewachsen ist, der freche Geier Frederic oder die zuckersüße Schildkröte Josie?









Sascha Grammel ist nicht nur ein Bauchmensch, auch wenn er perfekt spricht, ohne die Lippen zu bewegen. Der 50-Jährige ist durch und durch Herzmensch. Dass dem so ist, stellte er an zwei Abenden in der Europa-Park-Arena in Rust (Ortenaukreis) unter Beweis. Dazwischen fand er Zeit für ein spannendes Gespräch mit unserer Redaktion.