Sasbachwalden Motorradfahrer bei Unfall auf B 500 lebensgefährlich verletzt

Sasbachwalden - Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Samstagnachmittag auf der B 500 ereignet. Ein Biker wurde lebensgefährlich verletzt.



Eine Motorradgruppe mit drei Fahrern war auf der B 500 in Fahrtrichtung Unterstmatt unterwegs. Hierbei musste einer der drei Biker verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Daraufhin geriet der erste Fahrer mit seiner Maschine ins Schlingern, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte in den Grünstreifen. Auch der Auffahrende kam mit seiner Maschine zu Fall.