Sasbachwalden Explodierende Kosten: Aus für "Anima Tierwelt"

Die Tierwelt vor den Toren des Nationalparks Schwarzwald hatten Wruck und die weitere Geschäftsführerin Davina Schmitz als mehr als 50 Hektar großes Areal geplant, auf dem sich Mensch und Tier in natürlicher Umgebung begegnen sollten. Seit sechs Jahren hatte sich die Stiftungsgesellschaft um Genehmigungen bemüht und zuletzt auch die Zoo-Genehmigung erhalten. "Aber Fragen zum Brandschutz und die explodierenden Preise in der Baukonjunktur haben uns schwer getroffen", sagte Stiftungssprecher Alexander Buggisch am Montag in Baden-Baden.