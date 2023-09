Sasa Kalajdzic war am Wochenende mal wieder zu Gast in Stuttgart. Der ehemalige Stürmer des VfB besuchte das Spiel der Kickers gegen Aalen. Das hat einen Grund.

An dieses Bild müssen sich VfB-Fans erst einmal gewöhnen: Sasa Kalajdzic besuchte am vergangenen Samstag das Regionalliga-Spiel der Stuttgarter Kickers gegen den VfR Aalen. Und das hatte einen Grund: Der ehemalige Fanliebling der Weiß-Roten und aktueller Spieler der Wolverhampton Wanderers drückte im Stadion auf der Waldau seinem jungeren Bruder Daniel die Daumen, der seit dieser Saison bei den Blauen unter Vertrag steht.

Ünal äußert sich zum Kalajdzic-Besuch

Doch viel von seinem Bruder bekam er beim 0:0-Unentschieden nicht zu Gesicht. Der Kickers-Stürmer wurde erst in der 87. Minute von Trainer Mustafa Ünal eingewechselt. „Schön, wenn der Bruder auch da war. Von Halim Eroglu war vielleicht auch der Bruder da, und er kam nicht rein. Vielleicht schaute auch der Bruder oder die Schwester von Flamur Berisha zu, und er kam auch nicht rein. Ich wechsle doch aus Überzeugung aus, je nachdem, was wir brauchen und wann wir etwas brauchen“, so der Trainer der Degerlocher über seine Entscheidung. Es spiele daher keine Rolle, wer auf der Tribüne sitzt, führte er fort.

Unsere Empfehlung für Sie Gegen FC Everton Sasa Kalajdzic köpft Wolverhampton kurz vor Schluss zum Sieg Sasa Kalajdzic hat in der Premier League die Wolverhampton Wanderers beim FC Everton zum Sieg geköpft. Es war gleichzeitig sein erster Treffer auf der Insel. Der Jubel ist groß.

Zuschauen muss auch Sasa Kalajdzic, wenn die Nationalmannschaft Österreichs am morgigen Dienstag in der EM-Qualifikation auf Schweden trifft. Trainer Ralf Rangnick nominierte den 26-Jährigen nicht. „Wir wollten niemanden nominieren, der aus einer langen Verletzung kommt und kaum oder gar keine Einsatzzeit hatte“, so die Begründung des deutschen Trainers.

Der Zwei-Meter-Mann hatte sich nach seinem Wechsel vom VfB zu Wolverhampton im September des vergangenen Jahres im ersten Einsatz für seine neuen Farben seinen zweiten Kreuzbandriss zugezogen und fiel dadurch die komplette Saison aus.

Zuletzt feierte Kalajdzic sein Comeback in der Premier League und erzielte vor wenigen Wochen beim 1:0-Sieg in Everton sein erstes Tor auf der Insel. Mit dem anschließenden Jubel verriet der 26-Jährige dann auch die Schwangerschaft seiner Freundin Lorena Grabovac.