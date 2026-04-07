„Sapori d‘Italia“ in Albstadt: Lebensmittel aus der Heimat

In Truchtelfingen können Italiener und Italienfans ihre gewohnten Nudeln, Soßen und Waschmittel mit dem Duft der Kindheit kaufen und bestellen.
Wer schon einmal in „Bella Italia“ Urlaub gemacht hat, der weiß, dass es ein ganz anderes Gefühl ist. Nicht nur ein Lebensgefühl. Die Zikaden zirpen bei sommerlichen Temperaturen, das Essen schmeckt nach reifen Tomaten und Olivenöl und es riecht nach Zitrusfrüchten und frischen Kräutern. Da kommt sofort Urlaubsstimmung auf. Kein Wunder, dass manch ein Italiener in Deutschland die gewohnten Genüsse vermisst. Es geht um die „Aromen Italiens“, auf Italienisch: „Sapori d‘Italia“. Unter diesem Namen haben Salvatore und Julia Rocco aus Truchtelfingen einen kleinen Laden eröffnet. Er ist gerade mal so groß wie eine Garage, denn im Erdgeschoss des eigenen Wohnhauses, in der Rossentalstraße 60, befindet sich dieser auch. Zwei Regalreihen und ein Kühlschrank können für einen Italiener nicht die Welt, aber doch ein Stück Heimat bedeuten. Weil es in deutschen Supermärkten keine Drogerieartikel und Lebensmittel gibt? Nein, weil es diese speziellen Waren in der Region nicht zu kaufen gibt. Die nächsten Läden mit typisch italienischen Produkten gibt es im weiteren Umkreis in Villingen-Schwenningen oder bei Böblingen. Aber nicht in der Nähe.