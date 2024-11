Sankt Martin in Schramberg: Augen und Ohren offen für die Not anderer Menschen

Augen und Ohren offen für die Not anderer Menschen

Sankt Martin in Schramberg

1 Die Zuschauer bilden einen großen Kreis um den Schimmel mit dem Reiter Sankt Martin. Foto: Ziechaus

Sankt Martin wartete mit seinem Pferd bei der Kirche St. Maria auf den Umzug der Kinder mit ihren Laternen.









Nach ein paar Liedern und einer Andacht im Nieselregen vor der Kirche Heilig Geist machten sich Kinder, Eltern und Musiker auf den Weg durch die Stadt zur Kirche St. Maria. Am Feuerwehrhaus machte der Umzug eine Station mit einigen Liedern und zog dann weiter durch die Hauptstraße zum Kirchplatz von St. Maria. Auch dort sangen die Kinder ihre Lieder von Sankt Martin; Kindergartenkinder tanzten ihren Lichtertanz und sprachen einige Fürbitten und Wünsche, wie „Heiliger Martin hör uns zu, lass uns werden so wie Du“. Augen und Ohren sollten offen bleiben für die Not anderer Menschen und „Lass uns Groß und Klein gut zu allen Menschen sein“.