Asche in Abfallbehälter löste Brand in Jugendhilfe-Einrichtung aus

In einer Jugendhilfe-Einrichtung, in der auch minderjährige Flüchtlinge leben, brennt es. Tage später gibt es mehr Klarheit zur Ursache.









Asche in einem Abfallbehälter hat der Polizei zufolge den schweren Brand in einer Jugendhilfeeinrichtung in Sankt Märgen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) am vergangenen Samstag ausgelöst. Das Haus werde mit Holz geheizt, eine Person, die dort lebte, habe die Asche entsorgt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Abfallcontainer sei in Brand geraten, das Feuer habe dann auf das Gebäude übergegriffen.