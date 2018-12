Sankt Georgen Weihnachtsmarkt: Geruch von Glühwein und Gebäck auf Marktplatz

Auch Privatleute hatten Stände, so beispielsweise Heike Kitiratschky mit handgefertigten Produkten aus Mexiko und von ihr selbst hergestellte "Leseknochen", die aber keineswegs so hart waren, wie der Name suggerierte. Karola Erchinger hatte unter anderem Gelees und Kräutersenf aus eigener Herstellung im Angebot.