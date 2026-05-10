Sanitäter können nicht helfen: 15-Jährige stirbt bei Halbmarathon in den Niederlanden

1 Beim Halbmarathon im niederländischen Leiden ist eine 15-Jährige zusammengebrochen und gestorben. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa Tragödie beim Halbmarathon in Leiden: Ein Mädchen bricht kurz vor dem Ziel zusammen. Warum durfte die 15-Jährige überhaupt starten? Was sagen die Organisatoren zur Altersregel?







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Leiden - Beim Marathon-Lauf im niederländischen Leiden ist eine 15-Jährige gestorben. Das Mädchen, das den Halbmarathon lief, sei unterwegs zusammengebrochen und noch vor Ort medizinisch versorgt worden, teilten die Organisatoren mit. Es habe aber nicht mehr gerettet werden können. Weshalb das Mädchen zusammenbrach, war zunächst nicht bekannt. "Das sind schreckliche Nachrichten, vor allem für die Familie, zu der dieses Mädchen gehörte", sagte Tjeerd Scheffer vom Organisationsteam.