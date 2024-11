Sanitär und Heizung Schwenningen, Bad Dürrheim, Tuningen: Drei Firmen bündeln ihre Kräfte

Drei Traditionsunternehmen aus der Region werden ab 1. Januar 2025 ihre Kräfte bündeln und gemeinsam am Markt auftreten: Unter dem Dach der Ing. A. Winkler GmbH & Co. KG aus Schwenningen bieten dann die Karl Schleicher GmbH & Co. KG aus Bad Dürrheim und die Heinz Müller GmbH & Co. KG aus Tuningen ihre Leistungen in den Bereichen Heizung, Klima und Sanitär an.

Kontinuität sei dabei gewährleistet, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden weiterhin für die Kunden in Bad Dürrheim, Tuningen und Umgebung im Einsatz sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die drei Unternehmen gehören seit den 1990er Jahren zur Maurer Gruppe mit Stammsitz in Schramberg. Bei Bedarf konnten die beiden Betriebe bereits bisher auf Unterstützung durch die Ing. A. Winkler GmbH & Co. KG zählen, die den Angaben zufolge mit zukünftig 86 Beschäftigten einer der größten Anbieter der Branche im Schwarzwald-Baar-Kreis ist.

„Die Unternehmen haben in ihrer langen Tradition bis heute eine hervorragende und kundenorientierte Leistung erbracht – das bleibt auch in Zukunft so“, unterstreicht Geschäftsführer Clemens Maurer. Gleichzeitig ergeben sich durch die Zusammenführung der drei Betriebe Synergieeffekte und Optimierungspotenziale, die den Kunden zugutekommen. Leistungsstarke Teams, die aus den bisherigen Mitarbeitern bestehen, hätten unter dem Dach der Firma Winkler Zugriff auf alle digitalen und technologischen Möglichkeiten.

Firma Heinz Müller

Die Firma Heinz Müller in Tuningen mit sieben Mitarbeitern wurde 1967 gegründet und gehört seit 1999 zur Maurer Gruppe. Martin Fleischmann trägt seither die Verantwortung als Betriebsleiter und feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Betriebsjubiläum. Die Heinz Müller GmbH & Co. KG werde in das bestehende Betriebsgebäude der Firma Karl Schleicher GmbH & Co. KG in der Carl-Zeiss-Straße nach Bad Dürrheim umziehen.

Karl Schleicher

Bereits im Jahr 1990 übernahm die Maurer Gruppe den 1957 gegründeten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb Karl Schleicher in Bad Dürrheim mit neun Mitarbeitern. Dort konnte Installateur- und Heizungsbaumeister Stefan Strohmeier 2020 seine 25-jährige Firmenzugehörigkeit feiern.

„Sowohl Martin Fleischmann als auch Stefan Strohmeier sowie viele weitere Mitarbeiter haben sich in den vergangenen Jahren um die Unternehmen Müller und Schleicher außerordentlich verdient gemacht. Nun geht es gemeinsam in die Zukunft“, betont Clemens Maurer.

Alle bisherigen Mitarbeiter der beiden Betriebe in Bad Dürrheim und Tuningen seien unter dem Dach der Ing. A. Winkler GmbH & Co. KG weiterhin für das Unternehmen tätig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten ihre bisherigen Einsatzgebiete und werden auch in Zukunft Ansprechpartner vor Ort sein: „Die gewachsenen Kundenbeziehungen wollen wir auch zukünftig pflegen. Unsere Kunden erhalten weiterhin, wie gewohnt, zuverlässige Leistungen“, betont Holger Ulrich, Prokurist und Geschäftsbereichsleiter Bad & Heizung bei der Ing. A. Winkler GmbH & Co. KG. Für die Kunden bleiben Telefonnummern und E-Mail-Adressen erhalten.