Sanierungsstau in Hechingen

1 Durch Verdolungen wie diese fließt der Reichenbach in einem Teil von Stetten unterirdisch. Das 1976 fertiggestellte Betonbauwerk bröselt nun allerdings und muss dringend saniert werden. Und es ist nicht die einzige Stelle, die in Hechingen Sorgen macht. Foto: Klaus Stopper

Hechingen zerbröselt. Straßen werden löchrig, in vielen Brücken und Betonbauwerken rostet der Armierungsstahl vor sich hin. Es herrscht Sanierungsstau. Was das bedeutet, wird derzeit in Stetten deutlich.









Link kopiert



Konkret ging es am Mittwoch im Bauausschuss des Gemeinderats um eine Dole für den Reichenbach in Stetten, also um ein großes Betonbauwerk, durch den das kleine Gewässer im Bereich der Straße im Zinken fließt.