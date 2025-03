Sanierungsstau in Hechingen: Nächster Brücke steht Generalsanierung bevor

1 Die Falkenbrücke führt in Hechingens Stadtteil Stetten über den Reichenbach. Foto: Ullrich

Die Falkenbrücke in Hechingens Stadtteil Stetten ist in einem schlechten Zustand. Im Kreistag steht nun die Vergabe der Bauarbeiten an.









Der Sanierungsstau an Bauwerken aus den 1960er- und 1970er-Jahren bleibt groß. Nächstes Beispiel: die Falkenbrücke, Baujahr 1968, die in Hechingens größtem Stadtteil Stetten über den Reichbach führt. Die Brücke in der Hechinger Straße kurz nach dem Stettener Ortsschild von der Kernstadt kommend wirkt unscheinbar, wird den Landkreis aber knapp 400 000 Euro kosten.