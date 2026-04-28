Sanierungsprojekt in Lörrach: Umgestaltung der Basler Straße Süd hat begonnen

Die Stadt Lörrach treibt die Umgestaltung der Basler Straße im Bereich zwischen Hammerstraße und Dammstraße weiter voran. Nachdem bereits vorbereitende Maßnahmen umgesetzt wurden, startet nun die Sanierung der Fahrbahn: Die Straßenbauarbeiten im ersten Bauabschnitt haben Anfang dieser Woche begonnen und dauern voraussichtlich bis Mitte Juni an. Ziel ist es, den südlichen Stadteingang aufzuwerten, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Straßenraum klimaangepasst zu gestalten.

Was die Stadtverwaltung zu dem Vorhaben sagt „Mit der Umgestaltung schaffen wir einen attraktiven und klimafreundlichen Stadteingang mit vielen neuen Bäumen. Gleichzeitig verbessern wir die Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr und erhöhen die Aufenthaltsqualität entlang der Basler Straße“, wird Monika Neuhöfer-Avdić in einer Mitteilung der Stadt Lörrach zitiert. Im Zuge der Arbeiten wird der Fahrbahnbelag einschließlich des bestehenden Fußgängerüberwegs erneuert (Bauabschnitt 1.1). Zudem erfolgt eine Neuaufteilung des Straßenraums mit beidseitigen Radfahrstreifen. Die Bauarbeiten werden abschnittsweise vorgenommen, um den Verkehr von und nach Riehen während der gesamten Maßnahme aufrechtzuerhalten und die Auswirkungen für Anlieger so gering wie möglich zu halten.

Wo und wann es zu Einschränkungen kommt

Dennoch kommt es zu Einschränkungen: Die Einfahrt von der Basler Straße in die Hammerstraße ist während der gesamten Bauzeit gesperrt. Anwohner der Hammerstraße können ihre Grundstücke weiterhin über die Wiesentalstraße erreichen. Darüber hinaus entfallen im Zuge der Bauarbeiten zeitweise Teile der Parkflächen für die Zollabwicklung.

Wie es mit den Arbeiten weitergeht

Die betroffenen Anwohner wurden bereits in der vergangenen Woche durch ein separates Schreiben informiert, schreibt die Stadt. Zusätzlich sind die Aushänge sowie die Informationen der SWEG zu beachten, da es zeitweise zu geänderten Linienführungen der Linien 6 und 16 kommt.

Die Umgestaltung der Basler Straße umfasst mehrere Bauabschnitte: Bereits im Dezember 2025 wurde die Bordsteinkante auf der Westseite der Straße eingemessen, die künftig die neue Aufteilung des Straßenraums markiert. Seit Februar verlegt die Badenova Netze im Bereich der Hammerstraße und des Zollübergangs neue Wasserleitungen. An die nun beginnende Fahrbahnsanierung (Bauabschnitt 1.1) schließt sich noch der Bauabschnitt 1.2 an. Ab August bis voraussichtlich Ende 2026 wird dann der westliche Geh- und Aufenthaltsbereich neugestaltet. Geplant sind unter anderem Grünflächen, Sitzmöglichkeiten sowie die Pflanzung von Sträuchern und neuen Bäumen. Zudem wird der Straßenraum barrierefrei umgebaut und entsiegelt, um die Aufnahme von Regenwasser zu verbessern. Das Projekt wird zu circa 80 Prozent durch Fördermittel unterstützt, aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ sowie dem Agglomerationsprogramm Basel.

Die Maßnahme ist Teil des grenzüberschreitenden Projekts „Am Zoll Lörrach / Riehen“ und soll Impulse für die städtebauliche Entwicklung im Umfeld der Basler Straße setzen.