Sanierungsprojekt in Lörrach: Umgestaltung der Basler Straße Süd hat begonnen

Mit der Sanierung der Fahrbahn nimmt das neue Eingangstor zur Stadt Lörrach weiter Form an.
Die Stadt Lörrach treibt die Umgestaltung der Basler Straße im Bereich zwischen Hammerstraße und Dammstraße weiter voran. Nachdem bereits vorbereitende Maßnahmen umgesetzt wurden, startet nun die Sanierung der Fahrbahn: Die Straßenbauarbeiten im ersten Bauabschnitt haben Anfang dieser Woche begonnen und dauern voraussichtlich bis Mitte Juni an. Ziel ist es, den südlichen Stadteingang aufzuwerten, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Straßenraum klimaangepasst zu gestalten.