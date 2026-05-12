Sanierungsprojekt in Bad Teinach: Arbeiten in der Kläranlage - drohen Einschränkungen im Alltag?

Ein Experte erklärt, ob Bürger während der Sanierung der Kläranlage die Toilette durchgehend benutzen können und mit Belastungen zu rechnen haben.
Im April hat die Sanierung an der Kläranlage in Bad Teinach gestartet. Und die ist auch überfällig, wie Projektleiter Sebastian Platz vom Planungsbüro Sweco sagt. Ein Gebläse ist nämlich bereits ausgefallen und musste nun notdürftig repariert werden. Die meisten Teile stammen noch aus den 1980er-Jahren und werden nun modernisiert. Doch wie funktioniert die Kläranlage während einer Sanierung überhaupt und gibt es Auswirkungen auf die Bürger?