Sanierungskosten steigen: Erhält der Mahlberger Bauhof nun doch einen Neubau?

Weil nun auch die Heizung getauscht werden muss, steht die bereits beschlossene Sanierung auf der Kippe. Nun geprüft die Stadt Mahlberg, ob ein Abriss günstiger wäre.
Für Bürgermeister Dietmar Benz schien das Thema Neubau eigentlich vom Tisch. Angesichts von Investitionen der Stadt in Millionenhöhe in die Sanierung der Mehrzweckhalle in Orschweier und die Sanierung der Kanalsanierung in der Ortsdurchfahrt Mahlberg hatte er sich vor Monaten schon im Gemeinderat für die Sanierung und überschaubaren Umbau des städtischen Bauhofs ausgesprochen. Notwendig wurde das Projekt, weil die Aufenthalts- und Sozialräume im Bauhof nicht mehr den Arbeitsstättenrichtlinien entsprachen. Vor Monaten folgte das Gremium dann mehrheitlich seiner Argumentation mit Blick auf die Finanzlage der Stadt. Indes war damals schon die Forderung nach einem Neubau, vornehmlich aus den Reihen der Bürgerforum-Fraktion, nicht überhörbar.