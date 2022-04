Sanierungsgebiet Rangendingen Rücksicht nehmen auf historische Bausubstanz

Der Gemeinderat Rangendingen hat am Montag die ersten Schritte für eine Erweiterung des Ortssanierungsgebiets "Rangendingen Ost" in die Wege geleitet. Bis zum Herbst sollen so für weitere Gebäude im alten Ortskerns Anreize und Möglichkeiten für eine Modernisierung geschaffen werden.